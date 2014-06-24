У Миколаєві два університети безкоштовно поселяють абітурієнтів з Донбасу та Криму

Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського і Миколаївський національний аграрний університет готові надати абітурієнтам із Донецької, Луганської областей і АРК Крим безплатне поселення в гуртожитках вишів для проходження Зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це УНІАН повідомила координатор Громадянськї мережі ОПОРА в Миколаївській області Олена Кабашна. "Поселення в гуртожитки безплатно на весь період сесії", - відзначила Кабашна.

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