У Миколаєві два університети безкоштовно поселяють абітурієнтів з Донбасу та Криму
10:47, 24 червня 2014Суспільство
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Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського і Миколаївський національний аграрний університет готові надати абітурієнтам із Донецької, Луганської областей і АРК Крим безплатне поселення в гуртожитках вишів для проходження Зовнішнього незалежного оцінювання.
Житло студентам нададуть на період ЗНО
Про це УНІАН повідомила координатор Громадянськї мережі ОПОРА в Миколаївській області Олена Кабашна.
"Поселення в гуртожитки безплатно на весь період сесії", - відзначила Кабашна.
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