Більшість абітурієнтів Донбасу складуть ЗНО у сусідніх областях

Про це УНІАН повідомили у Громадянській мережі ОПОРА, яка стежила за дотриманням процедур стандартизованого тестування.

«Із більш як 35 тис. абітурієнтів Донбасу процедуру перереєстрації пройшли трохи більше 20 тис. Вони перевірятимуть рівень своїх знань з 1 по 15 липня в основному у сусідніх областях – Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також у столиці», - повідомили в ОПОРІ.

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В інших областях участь у додатковій сесії ЗНО візьмуть всього по кілька десятків вихідців з Луганської та Донецької областей.

В ОПОРІ нагадали, що через військові дії на Донбасі спочатку там була скасована основна сесія ЗНО, а потім і додаткова. Таке рішення було прийняте через неможливість гарантувати безпеку учасникам ЗНО та персоналу пунктів тестування, а також через відсутність гарантій збереження конфіденційності змісту тестових матеріалів. Тому вступникам було рекомендовано перереєструватися для проходження додаткової сесії у будь-якому іншому регіоні України. Через зволікання з прийняттям остаточного рішення щодо відміни тестування у Донецькій та Луганській областях терміни для обов’язкової перереєстрації абітурієнтів були обмежені – 4 дні. Кримчанам довелося змінювати місце проходження стандартизованого тестування на будь-який інший регіон України ще наприкінці березня.

В ОПОРІ наголошують, що конфлікти на сході України також внесли зміни у розклад вступної кампанії. Цьогоріч вона розпочнеться не як зазвичай – 1 липня, а 11 липня, оскільки продовжено терміни додаткової сесії ЗНО, відповідно, оприлюднення результатів відбуватиметься пізніше. Що стосується тих абітурієнтів, які не перереєструвалися для участі у додатковій сесії, для них буде організована третя сесія, вже безпосередньо у вишах Донбасу. Однак, зазначають в ОПОРІ, коли саме вона проходитиме, ще не узгоджено. «Єдине, що відомо – зарахування студентів у вищих навчальних закладах Луганської та Донецької областей відбуватиметься у вересні 2014 року, тоді як в інших регіонах – у серпні», - йдеться в повідомленні.

27 червня закінчується основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2014 році.