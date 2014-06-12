Міносвіти обіцяє абітурієнтам з Донбасу преференції при вступі до вишів

Міністр освіти та науки України Сергій Квіт запевняє, що всі випускники з Донбасу матимуть змогу скласти зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та обіцяє преференції при вступі до вищих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції в Києві.

Він нагадав, що міністерство прийняло рішення, що всі випускники шкіл Донбасу складатимуть ЗНО в другу сесію, яка розпочнеться з 1 липня, для того, аби не наражати їх на небезпеку. Крім того, у них є можливість перереєструватись в інших регіонах і цим правом вже скористалося більш як 7 тисяч з 35 тисяч абітурієнтів.

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За словами Квіта, враховуючи також те, що бойові дії на сході можуть затягнутися, буде організована третя сесія в самих університетах, де вони будуть вступати. Міністр зауважив, що ця сесія поки не регламентована, тому він не може сказати, як саме вона буде відбуватись. "Я можу сказати, що всі випускники Донбасу матимуть змогу й закінчити школу, й вступити до університетів, тобто ніхто не буде дискримінований", - сказав Квіт, додавши, що "головне, аби всі були живі та здорові, а вступ та закінчення навчальних закладів ми забезпечимо".

Міністр також пообіцяв преференції для абітурієнтів з Донбасу при вступі до вишів. "Ми готові йти на будь-які винятки, які потрібні в цьому році. Ми не будемо триматися за якийсь буквалізм, ситуація розвивається й нам потрібно забезпечити інтереси наших випускників і вищих навчальних закладів для того, щоб була повна палітра випускників з усіх регіонів. Тому ми готові йти назустріч і на поступки", - наголосив Квіт. Водночас, він зауважив, що поки не готовий говорити, про які саме преференції може йти мова.

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Нагадав міністр й про рішення його відомства щодо студентів з Донбасу, яким також пішли на поступки, в тому числі дозволили перенести складання сесій на осінь.