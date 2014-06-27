В Артемівську при обстрілі пасажирського автобуса загинули 2 людини

При обстрілі автобуса, який виїжджав з міста в Часів Яр, загинули 2 людини. Зокрема водій загинув на місці. Жінку, яка перебувала в автобусі, доставлено в хірургічне відділення, де вона померла від важких поранень, повідомляє сайт 06274.

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Після кількох пострілів в лобове скло, водій автобуса втратив керування і врізався в гараж одного з приватних будинків по вулиці Чайковського.

Пригода сталася рано вранці, після обстрілу військової частини озброєними людьми.