В Артемівську при обстрілі пасажирського автобуса загинули 2 людини
15:38, 27 червня 2014Суспільство
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Озброєні люди обстріляли пасажирський автобус в Артемівську Донецької області.
фото 06472
При обстрілі автобуса, який виїжджав з міста в Часів Яр, загинули 2 людини. Зокрема водій загинув на місці. Жінку, яка перебувала в автобусі, доставлено в хірургічне відділення, де вона померла від важких поранень, повідомляє сайт 06274.
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Після кількох пострілів в лобове скло, водій автобуса втратив керування і врізався в гараж одного з приватних будинків по вулиці Чайковського.
Пригода сталася рано вранці, після обстрілу військової частини озброєними людьми.
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