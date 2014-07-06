Став відомий переможець Мюнхенського кінофестивалю

Фільм "Левіафан" російського режисера Андрія Звягінцева завоював головний приз завершився в суботу 32-го міжнародного Мюнхенського кінофестивалю. Як повідомили організатори, цього року огляд відвідала рекордна кількість глядачів - близько 75 тис. осіб, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Назва картини походить від знаменитого твору англійського філософа Томаса Гоббса "Левіафан". Воно присвячене природі влади і способів найкращого облаштування держави. На думку філософа, природні слабкості людини, якими він наділяється при народженні, повинні обмежуватися сильною державною владою і вірою.

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