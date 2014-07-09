За добу через бойові дії в Луганську загинув 1 мирний житель, 6 поранені, 3 сім'ї евакуйовані

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, вчора о 20:00 до антикризового центру надійшла інформація, що за адресою пер. Дніпропетровський, 3 у дворі лежить непритомна жінка.

Працівники «швидкої допомоги» констатували, що 45-річна жінка померла від отриманого поранення осколком у голову під час вибуху в сусідньому будинку.Читайте такожНа Луганщині невідомі, які називають себе Нацгвардією, готують провокацію - ЗМІ

Всього за минулу добу зафіксовано 6 викликів «швидкої допомоги» за фактами отримання мирними жителями вогнепальних поранень і травм внаслідок бойових дій. Також повідомляється, що після обіду від обстрілу постраждав житловий будинок по вул. Суходольська, 6. Снаряд влучив у кутові квартири 8-9 поверхів будинку. Жертв немає, 3 сім'ї було евакуйовано. Також стрільба призвела до пошкоджень у районах кв. Пролетаріату Донбасу, де боєприпасом було зруйновано горищне приміщення 9-поверхового житлового будинку, жертв немає. Також жителі Кам’янобродського району повідомили до пожежної частини, що по вул. Мисливська, 15 снаряд влучив у сарай, зірвав дах, пішов під землю, не вибухнув. Всього за минулу добу виявлено 13 боєприпасів, що не розірвалися.

Крім того, внаслідок вибуху було пошкоджено фасад, вибито скло в Коледжі Луганської державної академії культури та мистецтв, пошкоджено територію ВАТ «Луганський акумуляторний завод».Читайте такожПід Луганськом чути вибухи і перестрілку

Також 8 липня на території тролейбусного депо (вул. Дніпровська, 45) вибухнули 2 снаряди, пошкоджено: адміністративну будівлю, 3 тролейбуси, огорожу, обірвано контактний дріт, постраждалих немає.

Через обстріл на деяких територіях відбувалося аварійне відключення електроенергії та водопостачання, які частково відновлено.