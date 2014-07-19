На Харківщині за останнє десятиріччя з мапи зникли 13 сіл

У Харківській області за останнє десятиріччя зняті з реєстрації 13 сільських населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облради з посиланням на Головне управління статистики, станом на 1 січня 2014 року в області нараховувалось 1670 сільських населених пунктів.

За даними облстату, з усіх сіл області на 1 січня у 27 населених пунктах (1,6% від загальної кількості) не було населення, але вони не зняті з обліку, тобто формально продовжують існувати.

Кількість населених пунктів з чисельністю жителів від 1 до 50 осіб становила 30,5% від загальної кількості сільських поселень. В окремих районах Харківської області їх частка значно більша (у Валківському районі – 54,6%, у Коломацькому – 48,5%).

Кількість сільських населених пунктів, у яких не було народжених протягом 2011-2013 рр., становила 406 (24,7%). Більшість таких населених пунктів знаходиться у Валківському районі (10,1% від кількості населених пунктів, де не було народжених протягом 2011-2013 рр.).

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У порівнянні з попереднім обстеженням у 316 сільських населених пунктах не було дітей віком до 5 років, у 230 сільських населених пунктах – дітей у віці 6–17 років, у 119 сільських населених пунктах – молоді віком 18–34 років.