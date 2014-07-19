У ДТП в Німеччині потрапив український автобус, який віз групу дітей-інвалідів на оздоровлення - МЗС

Внаслідок ДТП поблизу Дрездена легкі тілесні ушкодження отримали троє дітей з України й один дорослий.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, за інформацією Посольства України у ФРН, в ніч на 19 липня ц.р. поблизу м.Дрезден сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів, один з яких – автобус з громадянами України.

Пасажири українського автобуса - загалом 19 осіб, усі громадяни України (2 водії, 14 дітей та 3 супроводжуючі особи) – це група дітей-інвалідів та супроводжуючих осіб, які слідують на запрошення організації інвалідів м.Нюрнберг для двотижневого оздоровлення на території ФРН.

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Усі громадяни України отримали легкі ушкодження. Четверо пасажирів, а саме 3 дітей та одна супроводжуюча особа, доставлено до лікарні для додаткового медичного обстеження. У них виявлено легкі забої голови, ноги та тріщина носа. Після обстеження та надання необхідної медичної допомоги усі вони приєдналися до решти групи, яка тимчасово була розміщена у готелі.

Українські дипломати відразу виїхали на місце події, відвідали громадян у готелі, підтримують постійний контакт з поліцією, німецькою приймаючою організацією та особами, що супроводжують групу. Представники Посольства надають громадянам усе необхідне консульське сприяння.

Станом на 17.30 громадяни уже виїхали з готелю та продовжили подорож до м.Нюрнберг. Організатори поїздки з німецького боку забезпечили для них інший транспортний засіб. Тим часом із Харкова виїхав автобус, яким діти далі подорожуватимуть Німеччиною та повернуться в Україну.

Програма візиту групи продовжується за графіком. Батьки дітей поінформовані.

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Ситуація перебуває на контролі МЗС та Посольства України у ФРН.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, внаслідок зіткнення автобусів поблизу Дрездена загинуло 9 осіб і постраждали 40.