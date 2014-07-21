На Донеччині харчі у магазинах є, але є складнощі з доставкою – ОДА

Об це УНІАН повідомили в департаменті економіки Донецької облдержадміністрації.

Так, за даними райдержадміністрацій і виконкомів міських рад підприємства роздрібної торгівлі у містах і районах працюють у штатному режимі.

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Спостерігаються перебої з поставками продуктів харчування до об'єктів роздрібної торгівлі там, де проводиться антитерористична операція.

Продукти першої необхідності завозяться як централізовано, так і самостійно підприємцями. Утруднена доставка товару між містами. Відзначається підвищений попит на соціально значущі товари.

Ситуація з продовольчими товарами прогнозована.