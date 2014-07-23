РНБО: терористи замінували будівлі в житловому кварталі Луганська

18:24, 23 липня 2014
Суспільство
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Терористи замінували будівлі в житловому кварталі Луганська і знищили понад 200 га злакових культур в районі селища Хрящувате Краснодонського району.

Террористы минируют здания в жилых районах Луганска / фото vk.com/lugansk_city

Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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"З метою підриву економіки східних регіонів України і за вказівкою Росії, диверсанти цілеспрямовано знищують і пошкоджують об'єкти інфраструктури Луганської області", - заявив він.

"Зокрема, терористи замінували будинки в житловому кварталі "Степовий" Луганська, а також знищують посіви в районі селища Хрящувате Краснодонського району, де на даний час спалено вже більше 200 га злакових культур", - сказав Андрій Лисенко.

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