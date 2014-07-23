РНБО: терористи замінували будівлі в житловому кварталі Луганська

Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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"З метою підриву економіки східних регіонів України і за вказівкою Росії, диверсанти цілеспрямовано знищують і пошкоджують об'єкти інфраструктури Луганської області", - заявив він.

"Зокрема, терористи замінували будинки в житловому кварталі "Степовий" Луганська, а також знищують посіви в районі селища Хрящувате Краснодонського району, де на даний час спалено вже більше 200 га злакових культур", - сказав Андрій Лисенко.