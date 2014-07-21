Сили АТО в Луганську нарощують перевагу

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Розуміючи це, вони чинять шалений опір. Аеродром Луганська забезпечений боєприпасами, матеріально-технічними засобами, що докорінно змінює ситуацію. Сили бойовиків були відтиснуті від аеродрому. Також сили АТО частково заблокували місто Лисичанськ. Розуміючи це, бойовики протягом ночі зробили декілька спроб виходу. Внаслідок бойових сутичок було знищено техніку та живу силу противника. Близько 30 чоловік взято в полон. З півночі взято під контроль периметр поблизу населеного пункту Рубіжне», - повідомили у прес-центрі, зазначивши, що наразі підрозділи Національної гвардії та Збройних Сил України проводять заходи із зачистки території.

У прес-центрі також зазначають, що ущільнюється кільце навколо Горлівки та Донецька. Зайнято значну територію між Артемівськом, Горлівкою, Констянтинівкою.

«Розширюється зона контролю довкола аеродрому Донецьк, що також дозволяє силам АТО вирішувати питання забезпечення наземним шляхом та суттєво підриває позиції бойовиків у цьому напрямку. В цілому, у трьох напрямках сили АТО володіють ситуацією та нарощують перевагу», - повідомили у прес-центрі.

В той же час, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових.

Читайте такожСили АТО відрізали основні угруповання терористів від забезпечення - Тимчук«21.12 – здійснено обстріл з БМ-21 „Град” аеродрому Луганськ зі сторони населеного пункту Гостра Могила. Втрат немає. Протягом доби оперативна обстановка на сході України залишалася складною та має тенденцію до загострення. Найбільш складна обстановка зберігається у районах населених пунктів Донецьк, Луганськ, Краснодон, Попасна та в прикордонній зоні», - повідомили у прес-центрі.

Також, як зазначають у прес-центрі АТО, 20 липня при виставленні блокпосту в районі населеного пункту Кодима особовий склад цього блокпосту був обстріляний зі стрілецької зброї. Вступили в бій. Напад відбито.

Опівночі було здійснено обстріл зі стрілецької зброї блокпосту поблизу населеного пункту Предтечіно зі сторони населено пункту Предтечіно.

Читайте такожСили АТО знищили штурмову групу бойовиків під Луганськом - Тимчук«Ситуація на цьому напрямку характеризується активною діяльністю терористичних угрупувань. Сепаратисти намагаються утримати під своїм контролем міста Горлівку, Авдіївку, Донецьк», - повідомили у прес-центрі.

У прес-центрі також інформують, що 20 липня і вночі 21 липня був мінометний обстріл блокпосту на околиці Артемівська. Втрат немає.

Наразі, як зазначають у прес-центрі, бойовики зосередили основні зусилля на утриманні передмість Лисичанська, Попасної та підступах до них. На блокпостах обладнані місця для позицій броньованої техніки.

На даному напрямку тривають активні бойові дії. Бойовики намагаються утримати під контролем ділянки районів Успенка, Маринівка, Дякове.