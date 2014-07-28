Звільнені міста Луганщини розмінують чернігівські піротехніки
17:34, 28 липня 2014Суспільство
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Піротехніки з Чернігівської області будуть розміновувати звільнені від терористів населені пункти Луганської області.
Звільнені населені пункти розміновують / прес-центр АТО
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Управління Державної служби надзвичайних ситуацій.
Згідно з повідомленням, група піротехніків обласного Управління ДСНС України учора виїхала до Луганської області. Там вони у складі зведеного загону ДСНС України візьмуть участь у роботах з розмінування звільнених від терористів населених пунктів та прилеглих до них територій.
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Під час проведення піротехнічних робіт рятувальники будуть у першу чергу розчищати від вибухонебезпечних предметів приватний сектор, об'єкти комунального, промислового та адміністративного значення.
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