«Нафтогаз» почав підготовку до реорганізації газового ринку України

НАК «Нафтогаз України» на виконання рішень Кабінету Міністрів та Ради національної безпеки та оборони готує нормативно-правову та договірну базу, а також перелік першочергових заходів для проведення переговорів щодо реорганізації газового ринку України.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК “Нафтогаз України”.

Зокрема, “Нафтогаз України” відзначає, що пропозиції компанії передбачають виконання доручень Кабміну щодо переходу на прямі закупки імпортного газу у ВАТ «Газпром» або дочірніх компаній «Газпрому» та подальшої його реалізації на внутрішньому ринку промисловим споживачам та підприємствам ТКЕ без участі посередників. Згідно з висновками урядових експертів, на сьогодні існують всі передумови для переукладення договорів та контрактів на постачання імпортного газу в Україну, умови яких би виключали участь посередників, а весь обсяг газу закуповувався НАК «Нафтогаз України».

Найбільш доцільним НАК «Нафтогаз України» вважає закупівлю всього обсягу газу, який на сьогодні закуповується РосУкрЕнерго АГ за ціною 179,5 дол. за тис. кубометрів. Зокрема, йдеться про закупівлю не менше 50 млрд. куб. м природного газу в країнах Середньої Азії.

За рахунок цього НАК «Нафтогаз України» має намір стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку газу, навести лад у технічній сфері та сфері газопостачання безпосереднім споживачам. Таким чином, буде створено передумови для подальших переговорів з країнами-постачальниками газу щодо умов поставок до України у наступному році. Компанія вважає, що прямі контракти постачання газу до України мають влаштувати, перш за все, ВАТ «Газпром», перед яким НАК «Нафтогаз України» безпосередньо відповідає за безперебійний та безаварійний транзит російського газу до країн Західної Європи.

Також у повідомлені зазначено, що за результатами засідання Кабінету Міністрів та РНБО також було визначено, що на сьогодні фінансова ситуація НАК «Нафтогаз України» є достатньо важкою, але не критичною. Компанія підтверджує існуючі фінансові зобов’язання перед іноземними кредиторами та готова для подальших переговорів щодо виконання всіх умов кредитних договорів.