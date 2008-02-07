Браконьєри жорстоко побили інспекторів Рибнагляду

На Полтавщині браконьєри жорстоко побили двох інспекторів Сулинської державної рибної інспекції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду по Полтавській області.

За даними прес-служби, при виконанні службових обов`язків на території Сулинського заповідника в с. Святилівка Глобинського району двоє інспекторів Державної рибінспекції отримали важкі травми голови в результаті зіткнення з шістьма браконьєрами, які ловили рибу в забороненому місці.

“На зауваження працівників рибінспекції риболови-любителі агресивно відреагували”, - сказано в повідомленні прес-служби.

Травмованих співробітників Рибнагляду госпіталізовано.

Про інцидент повідомлено в Глобинський районний відділ внутрішніх справ. Створено комісію зі спеціального розслідування цього випадку.