Браконьєри жорстоко побили інспекторів Рибнагляду
На території Сулинського заповідника
На Полтавщині браконьєри жорстоко побили двох інспекторів Сулинської державної рибної інспекції.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду по Полтавській області.
За даними прес-служби, при виконанні службових обов`язків на території Сулинського заповідника в с. Святилівка Глобинського району двоє інспекторів Державної рибінспекції отримали важкі травми голови в результаті зіткнення з шістьма браконьєрами, які ловили рибу в забороненому місці.
“На зауваження працівників рибінспекції риболови-любителі агресивно відреагували”, - сказано в повідомленні прес-служби.
Травмованих співробітників Рибнагляду госпіталізовано.
Про інцидент повідомлено в Глобинський районний відділ внутрішніх справ. Створено комісію зі спеціального розслідування цього випадку.