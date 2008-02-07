Шахта в Донецьку досі горить

11:08, 07 лютого 2008
Суспільство
712 0

Пошуки зниклого гірника результатів не дали

На шахті "Куйбишевська" в Донецьку триває пожежа.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, технічна рада сьогодні ухвалить рішення про подальші дії в аварійній виробці з метою ліквідації пожежі. Крім того, в штабі уточнили, що відділення гірничорятувальників обстежували декілька доступних виробок з метою виявлення зниклого електрослюсаря. Однак пошуки результатів не дали, доля гірника залишається невідомою.

Зараз ситуацію в шахті контролюють два відділення гірничорятувальників.

Як повідомляв УНІАН, в 8.45 4 лютого на шахті "Куйбишевська" сталася пожежа. У момент пожежі в шахті перебували 108 людей. Усі гірники, окрім одного, були благополучно евакуйовані з шахти. Рятувальники планували провести ізоляцію ділянки, що горіла, однак змушені були припинити роботи і відійти на безпечну відстань через збільшення концентрації метану.

Ліквідацію пожежі на шахті "Куйбишевська" вирішено почати тільки після розробки спеціального "Проекту гасіння пожежі". 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter