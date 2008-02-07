Шахта в Донецьку досі горить

На шахті "Куйбишевська" в Донецьку триває пожежа.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, технічна рада сьогодні ухвалить рішення про подальші дії в аварійній виробці з метою ліквідації пожежі. Крім того, в штабі уточнили, що відділення гірничорятувальників обстежували декілька доступних виробок з метою виявлення зниклого електрослюсаря. Однак пошуки результатів не дали, доля гірника залишається невідомою.

Зараз ситуацію в шахті контролюють два відділення гірничорятувальників.

Як повідомляв УНІАН, в 8.45 4 лютого на шахті "Куйбишевська" сталася пожежа. У момент пожежі в шахті перебували 108 людей. Усі гірники, окрім одного, були благополучно евакуйовані з шахти. Рятувальники планували провести ізоляцію ділянки, що горіла, однак змушені були припинити роботи і відійти на безпечну відстань через збільшення концентрації метану.

Ліквідацію пожежі на шахті "Куйбишевська" вирішено почати тільки після розробки спеціального "Проекту гасіння пожежі".