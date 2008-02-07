Киян потішать французьким кіно

З 7 по 10 лютого у Києві пройде фестиваль „Вечори Французького кіно”.

Як повідомляє “Радіо “Київ” з посиланням на прес-аташе Французького культурного центру Вікторію П’ЯВКУ, в рамках цього фестивалю в кінотеатрі „Україна” протягом 3-х днів покажуть 4 різножанрові фільми, 2 з яких - допрем’єрні.

За інформацією В.П’ЯВКИ, глядачам покажуть трилер road-movie під назвою „Спадок”; мультфільм, який наразі є номінантом на „Оскара” і який отримав премію журі Каннського фестивалю - „Персиполіс”. Для любителів комедії у чисто французькому дусі, буде продемонстровано фільм „Гість”. Завершиться фестиваль психологічною динамічною драмою „На рингу”, що розповідає про двох дівчаток, які займаються боксом.