Тимошенко в Одесі зустрічатимуть акцією протесту

Члени громадської організації "Надзвичайний комітет захисту одеситів" організували пікет Одеського припортового заводу до сьогоднішнього приїзду прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетники мають намір протестувати проти заявленої Кабміном майбутньої приватизації Одеського припортового заводу.

«Надзвичайний комітет захисту одеситів», очолюваний депутатом-регіоналом міськради Олексієм ГОНЧАРЕНКОМ (сином керівника АМКУ Олексія КОСТУСЄВА), виступає за дотримання Закону України про екологічний аудит, який, на їхню думку, в даному випадку порушено.

На думку депутата, приватизація ОПЗ принесе катастрофічні наслідки для екології Одеси й України. Перевантаження аміаку, на якому спеціалізується ОПЗ, входить у реєстр підвищеної небезпеки, й у разі переходу заводу в приватні руки контроль за безпекою технологічних процесів може бути втрачено, що збільшує ризик аварії. В разі розлиття аміаку може постраждати не тільки Одеса, але й низка інших прикордонних областей, заявляє О.ГОНЧАРЕНКО.

Як повідомлялося, Ю.ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Одеси.

У зв`язку зі складними метеоумовами (сильним туманом) над Одесою прем`єр-міністр вилетіла з Києва до Миколаєва, плануючи відправитися звідти автомобілем у портове місто Южне, де в обідній час намічено її зустріч із представниками трудового колективу Одеського припортового заводу й знайомство із заводом, який готується до приватизації.

Нагадаємо, Конкурсна комісія з приватизації заводу пропонує Кабміну приватизувати ОПЗ як із виробничими цехами, так і з цехами перевантаження аміаку і карбаміду. Стартова ціна ОПЗ пропонуватиметься на рівні 3 млрд. грн. 2006 рік ОПЗ закінчив із прибутком 236,7 млн. грн., збільшивши чистий дохід на 6,31%, або на 111,561 млн. грн. - до 1 878,533 млн. грн.

Одеський припортовий завод - 2-й за величиною виробник аміаку й карбаміду в Україні, він повністю знаходиться в державній власності. Завод спеціалізується на виробництві аміаку й карбаміду, перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт.