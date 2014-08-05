Сильна спека в Україні спадатиме: синоптики обіцяють, що завтра температура не досягне +37°

6 серпня в Україні температура повітря протягом дня вже не буде досягати +37 градусів, вона знизиться до +27+32 градусів. Тільки на півдні і заході можливо місцями до +35 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Опади більше можливі в нічні та ранкові години, а вдень буде переважати суха спекотна повітряна маса. Проте в західних областях та в Криму грозові дощі ймовірні протягом дня.

У західній частині місцями очікуються грозові дощі. Температура повітря вночі +15 +22, вдень +30 +35 градусів.

У північних областях вночі окремі невеликі дощі, грози, вдень без опадів. Температура повітря вночі +18+ 24, вдень +27+32 градуси.

У центральних областях вночі невеликі локальні дощі, грози, вдень буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +20+25, вдень +28+33 градуси.

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На сході переважатиме суха повітряна маса, лише вночі можливі невеликі дощі. Температура повітря вночі +20+25 вдень +27+32 градуси.

У південній частині вночі очікуються дощі з грозами, вдень буде панувати суха сонячна погода, лише в Криму - локальні грозові дощі. Температура повітря вночі +21+26, вдень +30+35 градусів.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +20+22, вдень +28+30 градусів.

Вітер в Україні очікується східний та північно-східний, 5-12 м/с.