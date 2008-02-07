Довгобуд перед ”Олімпійським” знесуть до 1 червня

До 1 червня цього року біля НСК «Олімпійський» буде демонтовано об’єкт незавершеного будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна угода була досягнута сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України та Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи-2012 з футболу, Київської міської державної адміністрації, Федерації футболу України та ТОВ «Юджін», яке є інвестором і здійснює будівництво біля стадіону.

Ця домовленість дає старт для початку демонтажу споруди на Троїцькій площі.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, до 10 лютого цього року столична влада разом з інвестором за сприяння уряду утворить робочу групу, яка визначить суму збитків, котру влада береться відшкодувати інвестору за ліквідацію будівлі. Також буде визначений механізм відшкодування.

В той же час розпочнеться проектування та організація робіт з реконструкції НСК «Олімпійський».

На переконання І.ВАСЮНИКА, оновлений стадіон введуть в експлуатацію не пізніше 1 червня 2010 року.

Як зазначив на прес-конференції І.ВАСЮНИК, «уряд зробив сьогодні крок до повного розблокування підготовки до Євро-2012».

При цьому він зауважив, що переговори з інвестором, який веде будівництво біля НСК «Олімпійський», «були тривалі і непрості».

У той же час він зауважив, що у Кабміну є тверда переконаність в тому, що підписаний меморандум буде повністю виконаний у першій половині цього року.

За словами І.ВАСЮНИКА, через три дні буде створена спеціальна робоча група, яка визначить компенсацію інвесторові. Зокрема, що стосується демонтажу наземної і підземної частини будівлі.

Водночас, до 20 березня КМДА повинна прийняти відповідне рішення щодо компенсації інвестору його витрат.

Як зазначив І.ВАСЮНИК, Кабмін «вважає, що альтернативною компенсацією буде виділення альтернативної ділянки».

Водночас віце-прем’єр, відповідаючи на одне з запитань, сказав: «Інвестор не очікує грошової компенсації», однак йому пропонується пошук ділянки, яка б вважалася оптимальною і у той же час була залучена в той чи інший спосіб до Євро-2012.

Що стосується гарантії, то на це запитання І.ВАСЮНИК відповів, що, на його переконання, найбільшою гарантією є слово, яке зафіксовано в договорі.

Відповідаючи на питання журналістів, що стосувалося плану реконструкції НСК «Олімпійський», І.ВАСЮНИК сказав, що у найближчі тижні урядом буде прийнято відповідне рішення, зокрема, у Міністерстві з питань сім’ї, молоді та спорту з цього приводу буде створена спеціальна комісія.

Він зауважив, що, не дивлячись на те, що питання є складним, відповідь на нього має бути прийнята не пізніше, через місяць.

Водночас він поінформував, що до кінця цього року буде завершено реконструкцію стадіонів у Дніпропетровську та Донецьку.

Крім того, він зауважив, що вчора, 6 лютого, було визначено компанію, яка споруджатиме стадіон у Львові.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК «Олімпійський» матчів Євро-2012, якщо не буде демонтовано торгівельно-розважальний центр «Троїцький» перед стадіоном.