У Слов'янську працюють майже всі лікарні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Слов'янської міської ради з посиланням на начальника відділу охорони здоров'я Слов'янської міськради Олену Джим.

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За її словами, в місті обсяг медичної допомоги відповідає потребам населення: у Слов'янську працюють 7 бригад швидкої допомоги (одна з них у Святогірську), всі 9 амбулаторій. Також відновлений і працює терапевтичний корпус по вулиці Жовтневої революції №33, надається допомога хворим з захворюваннями очей.

У повному обсязі надається медична допомога дітям.

У міськраді зазначили, що не функціонують тільки стаціонарні відділення пологового будинку, оскільки в ньому вибиті всі шибки і немає можливості забезпечити вимоги санітарно-протиепідемічного режиму. Але жіноча консультація працює, амбулаторна допомога жінкам надається в повному обсязі.

Олена Джим повідомила про те, що вже розпочато ремонт покрівлі головного корпусу міської лікарні ім. Леніна; за час військових дій з міста було вивезено 17 автомобілів, але все дороге обладнання збережено. "Жителі Слов'янська під час проведення АТО ні на один день не залишалися без медичної допомоги", - підкреслила вона.