У Слов'янську відновлюють роботу магазини та ресторани

Про це УНІАН повідомили в департаменті економіки Донецької обласної держадміністрації (ОДА).

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"На сьогодні в Слов'янську відновлена робота 204 магазинів (59%), 34 кіосків (23,4%) і 15 підприємств ресторанного господарства (9%)", - йдеться в повідомленні.

За даними райдержадміністрацій та виконкомів міських рад, підприємства роздрібної торгівлі в містах і районах працюють у штатному режимі.

Продукти першої необхідності завозяться, як централізовано, так і самостійно підприємцями. Відзначається підвищений попит на соціально значимі товари.

Однак в ОДА зазначили, що досі залишається ускладненою доставка товарів між містами і спостерігається скорочення асортименту продуктів харчування в об'єктах роздрібної торгівлі міст і районів, де проводиться АТО.

Інформації про продовольчу забезпеченість міст Сніжне і Шахтарськ, а також Амвросіївського району в даний час немає, оскільки з цими населеними пунктами відсутній зв`язок, відзначили в ОДА.