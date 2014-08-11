У Слов'янську відновлюють роботу магазини та ресторани
У Слов'янську Донецької області в даний час відновлюють торгівлю магазини, починає працювати ресторанне господарство.
Про це УНІАН повідомили в департаменті економіки Донецької обласної держадміністрації (ОДА).
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"На сьогодні в Слов'янську відновлена робота 204 магазинів (59%), 34 кіосків (23,4%) і 15 підприємств ресторанного господарства (9%)", - йдеться в повідомленні.
За даними райдержадміністрацій та виконкомів міських рад, підприємства роздрібної торгівлі в містах і районах працюють у штатному режимі.
Продукти першої необхідності завозяться, як централізовано, так і самостійно підприємцями. Відзначається підвищений попит на соціально значимі товари.
Однак в ОДА зазначили, що досі залишається ускладненою доставка товарів між містами і спостерігається скорочення асортименту продуктів харчування в об'єктах роздрібної торгівлі міст і районів, де проводиться АТО.
Інформації про продовольчу забезпеченість міст Сніжне і Шахтарськ, а також Амвросіївського району в даний час немає, оскільки з цими населеними пунктами відсутній зв`язок, відзначили в ОДА.