Українці недоїдають м'яса, риби, молочних продуктів і ягід – Мінекономрозвитку

Зокрема, за минулий рік кожен українець в середньому з'їв 56,1 кг м'яса і м'ясопродуктів (при нормі в 80 кг), 14,6 кг риби і рибних продуктів (20 кг), 56,3 кг плодів, ягід і винограду (90 кг), а також всього 220,9 кг молочних продуктів (380 кг).

При цьому найменше м'ясо їли в Сумській (46,1 кг), Тернопільській (47 кг) і Чернівецькій областях (47,4 кг). Найменший обсяг споживання риби минулого року Мінекономрозвитку зафіксувало в Івано-Франківській (8,5 кг), Закарпатській (9,2 кг) і Тернопільській (10,7 кг) областях. Найбільше недоїдали ягід в Івано-Франківській (42,3 кг), Рівненській (42,4 кг) і Тернопільській (43,3 кг) областях. Найменший обсяг споживання молочних продуктів, за даними міністерства, минулого року був у Запорізькій (190 кг), Одеській (192 кг) і Херсонській (199,6 кг) областях.

Читайте такожОпубліковано список країн, де люди харчуються найліпшеРазом з тим у Мінекономрозвитку відзначили, що, незважаючи на недостатність споживання зазначених продуктів, ситуація минулого року покращилась порівняно з 2012 роком. Це обумовлено збільшенням виробництва молока і м'яса в Україні, а також зростанням імпорту риби до країни.

Крім того, в міністерстві відзначили, що українці, як і в попередні роки, понад норму споживають хліб і хлібобулочні продукти, а також картоплю, що «є свідоцтвом незбалансованості харчування населення, яке намагається забезпечити власні енергетичні потреби за рахунок економічно більш доступних продуктів».

Україна є одним із найбільших виробників зерна в світі. Водночас країна залежна від імпорту м'яса, молока, риби, фруктів.