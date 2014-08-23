Бойовики продовжують обстріл Луганська, поранено 68 осіб (відео)

Як повідомляє прес-служба міської ради, за інформацією жителів, Луганськ не припиняють обстрілювати. За повідомленнями ЗМІ, тільки за минулу добу внаслідок збройних протистоянь в Луганську було поранено 68 мирних жителів.

Згідно з інформацією сайту ООН, співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, які прибули до Луганська, заявили про те, що в місті важка гуманітарна обстановка.

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Ситуація з відсутністю постачання до міста продуктів, медикаментів, палива залишається без змін. Як і раніше на території Луганська не здійснюються виплати зарплат, пенсій і соціальної допомоги.