На українсько-польському кордоні виявлена велика партія наркотиків

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби, в пункт пропуску для автомобільного сполучення "Рава-Руська" на в'їзд в Україну на смугу руху "зелений коридор" прибув мікроавтобус Mercedes української реєстрації під керуванням громадянина України 1987 року народження. При оформленні транспортного засобу виникла підозра про можливе переміщення прихованих від прикордонно-митного контролю товарів. У зв'язку з цим старший зміни прикордонних нарядів направив автомобіль на поглиблений прикордонно-митний контроль.

Читайте такожУ Києві перекрили канал постачання синтетичних наркотиків з Росії

Під час цього огляду спільною прикордонно-митною групою в присутності співробітників СБУ з допомогою службової собаки в спеціально виготовленій у подвійному днищі салону автомобіля схованці була виявлена розфасована в поліетиленові пакети речовина сіро-зеленого кольору загальною вагою 257 кг 400 гр. За результатами експрес-аналізу встановлено, що виявлена і вилучена речовина є гашишем. Виявлену речовину передано співробітникам СБУ. Сума вилученого товару встановлюється.