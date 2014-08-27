На Дніпропетровщині Леніну накинули зашморг на шию і відпиляли ноги

Відео події активісти виклали у соцмережі Вконтакті та на Youtube, передає ТСН.

Спочатку місцеві активісти за допомогою спеціальної техніки підпиляли ноги, а потім затягнули на шиї вождя пролетарів петлю.

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Пам'ятник підняли за допомогою крана і на декілька хвилин підвісили. Після цього Леніна повантажили на вантажівку і вивезли.

У кінці дійства місцеві активісти емоційно заспівали гімн України.