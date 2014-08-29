Українець, який розмалював зірку в Москві, отримав премію 10 тисяч доларів

Як повідомляє сайт ТСН посилаючись на офіційний сайт Troublemaker Award, українець отримав нагороду за перефарбування зірки на висотці в Москві в кольори національного прапора України, продаж відео пропагандистському телеканалу LifeNews та передачу батальйону "Донбас" 5 тис доларів оплати від Lifenews за ексклюзивне відео.

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Зазначимо, що у 2013 році дану премію отримала Надія Толоконникова з Pussy Riot.