Українець, який розмалював зірку в Москві, отримав премію 10 тисяч доларів
20:41, 29 серпня 2014Суспільство
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Відомий український руфер Mustang Wanted, який виліз на легендарну сталінку у Москві та розфарбував у синьо-жовті кольори зірку на ній, отримав премію Troublemaker Award у 10 тис доларів.
Український патріот виграв премію / mustang.wanted.com
Як повідомляє сайт ТСН посилаючись на офіційний сайт Troublemaker Award, українець отримав нагороду за перефарбування зірки на висотці в Москві в кольори національного прапора України, продаж відео пропагандистському телеканалу LifeNews та передачу батальйону "Донбас" 5 тис доларів оплати від Lifenews за ексклюзивне відео.
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Зазначимо, що у 2013 році дану премію отримала Надія Толоконникова з Pussy Riot.
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