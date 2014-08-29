На вокзалі в Маріуполі утворилися великі черги з охочих покинути місто - ЗМІ

Сьогодні на автовокзалі Маріуполя спостерігався ажіотаж - десятки городян поспіхом намагалися покинути місто.

Як розповіла 0629 маріупольчанка, у той момент, коли вона прийшла здати квиток на Бердянськ, його прямо з рук вихопив чоловік. "Людей дуже багато, всі поспішають виїхати", - зазначила вона.

У зв'язку з бойовими діями, які сьогодні відбуваються в Новоазовську, з Маріуполя не функціонують на цьому напрямку низка автобусних рейсів. Досі не відновлено рух в Ростовському напрямку, в сільські райони Новоазовського району також не «ходять» рейсові автобуси.

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«Завтра обіцяли відкрити шлях на Новоазовськ, сподіваємося, що рух рейсових автобусів тут буде відновлено», - заявив начальник маріупольського міжміського автовокзалу Роман Галактіонов.

Заступник директора ПРАТ «Маріуполь - Авто» Микола Ліскун зазначив, що автобуси, які працюють на приміському напрямку і відправляються з автостанції «Південна», курсують згідно з графіком.

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«Сьогодні ми навіть додали один автобус, що курсує маршрутом «Маріуполь - Київ», і квитки на нього вже всі продані», - говорить він.

На маріупольській залізниці повідомили, що на сьогоднішній день з Маріуполя здійснюється рух двох пасажирських поїздів повідомленням «Маріуполь - Львів» та «Маріуполь - Київ». Потяги слідують за зміненим маршрутом через Волноваху.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ, що знаходиться поблизу Маріуполя.

Експерти зазначили, що таким чином росіяни пробують пробити "коридор" з території Росії до окупованого нею в березні Криму, а також відволікти частину української армії від бойових дій в Донецькій і Луганській областях. Україна заявила про неприкриту агресію росіян і закликала західний світ відреагувати на неї.