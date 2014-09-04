Бойовики "ДНР" і "ЛНР" заявляють про готовність припинити вогонь з 5 вересня

Як повідомляє сайт "ДНР", у спільній заяві вони зазначають, що "готові завтра, 5 вересня 2014 року о 15.00 віддати наказ про припинення вогню, у разі, якщо вдасться досягти домовленостей, і представники України підпишуть план політичного врегулювання конфлікту".

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Крім того, Захарченко і Плотницький заявили, що "завтра в Мінськупредставлять на розгляд контактної групи свої пропозиції про режим припинення вогню, в якому будуть детально прописані гарантії дотримання цього режиму сторонами конфлікту".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Уельсі після п'ятисторонньої зустрічіз прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном, президентом США Бараком Обамою, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці і президентом Франції Франсуа Олландом президент України Петро Порошенко в інтерв'ю журналістам висловив надію, що завтра на тристоронній зустрічі контактної групи буде підписано документ про реалізацію мирного плану.