У Дніпропетровську затримано колишнього міліціонера, який працював на терористів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що, виконуючи завдання представника так званої «військової розвідки» на прізвисько «Самурай» (колишній співробітник УДСО України в Донецькій області), пенсіонер МВС впродовж липня-серпня збирав на Донеччині інформацію про місця дислокації сил АТО і передавав ці відомості бойовикам.

Л. намагався переховуватися у Дніпропетровську як переселенець із зони бойових дій. Під час обшуку в його тимчасовому помешканні співробітники СБУ вилучили гранату Ф-1, документи «ДНР» з інформацією про озброєння та спеціальне оснащення розвідувально-диверсійних підрозділів терористів.

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Тривають оперативно-слідчі дії, встановлюються спільники затриманого.