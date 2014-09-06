СБУ затримала бойовиків «ДНР» у Маріуполі

У Маріуполі Служба безпеки України припинила діяльність групи бойовиків терористичної організації «ДНР».

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали керівника та двох членів злочинної групи, повідомляє прес-центр спецслужби.

Зловмисники збирали інформацію про місця розташування військової техніки, блокпостів, чисельності особового складу та озброєння Збройних сил України. Крім того, члени злочинної групи планували збройні напади на українських військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, а також готували диверсії на об’єктах інфраструктури у Маріуполі та прилеглих районах.

У затриманих вилучено автомат Калашникова АК-74 із двома спорядженими магазинами, карабін з оптичним пристроєм для прицілювання, три ручні гранати, 20 підготовлених пляшок з «коктейлями Молотова» та інгредієнти для їхнього виготовлення, дві радіостанції з кріптованим каналом та велику кількість набоїв.

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У рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, здійснюються відповідні оперативно-пошукові та слідчі дії.