Оголошено конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії

Про це повідомляє прес-служба Міносвіти. Згідно з повідомленням, претенденти на посаду повинні бути громадянами України, мати вчене звання, науковий ступінь та стаж роботи на науково-педагогічних посадах не менше 10 років. Подача заяв проходить протягом двох місяців з дня публікації оголошення.

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Нагадаємо, в лютому 2014 року Верховна Рада призначила президента Києво-Могилянської академії Сергія Квіта на посаду міністра освіти та науки.