ВР затвердила склад Кабміну
Верховна Рада України затвердила склад Кабінету міністрів України.
Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 331 з 410, зареєстрованих у залі депутатів.
Зокрема, до складу уряду увійшли:
перший віце-прем'єр міністр України Віталій Ярема,
віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич (народний депутат з фракції «Свобода»).
віце-прем'єр міністр України - міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман (мер Вінниці),
віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції - Борис Тарасюк (народний депутат від «Батьківщини», екс-глава МЗС);
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міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак (колишній народний депутат);
міністр охорони здоров'я Олег Мусій (координатор медичної служби Євромайдану);
міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (народний депутат із фракції «Батьківщина»),
міністр інфрастуктури Максим Бурбак,
міністр фінансів України Олександр Шлапак (екс-міністр економіки та з питань європейської інтеграції України, колишній перший заступник глави Секретаріату Президента);
міністр соціальної політики Людмила Денисова(фракція «Батьківщина»);
міністр юстиції Павло Петренко (народний депутат з фракції «Батьківщина»);
міністр культури Євген Нищук (заслужений артист України, ведучий Євромайдану);
міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремет (президент Київської школи економіки);
міністр аграрної політики Ігор Швайка (народний депутат із фракції «Свобода»)
міністр екології Андрій Мохника (народний депутат із фракції «Свобода»);
міністр освіти і науки України Сергій Квіт (президент Національного університету «Києво-Могилянська академія»);
міністр молоді та спорту Дмитро Булатов (активіст Автомайдану);
міністр палива та енергетики Юрій Продан (міністр палива та енергетики в уряді Юлії Тимошенко).