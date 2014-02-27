ВР затвердила склад Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 331 з 410, зареєстрованих у залі депутатів.

Зокрема, до складу уряду увійшли:

перший віце-прем'єр міністр України Віталій Ярема,

віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич (народний депутат з фракції «Свобода»).

віце-прем'єр міністр України - міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман (мер Вінниці),

віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції - Борис Тарасюк (народний депутат від «Батьківщини», екс-глава МЗС);

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міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак (колишній народний депутат);

міністр охорони здоров'я Олег Мусій (координатор медичної служби Євромайдану);

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (народний депутат із фракції «Батьківщина»),

міністр інфрастуктури Максим Бурбак,

міністр фінансів України Олександр Шлапак (екс-міністр економіки та з питань європейської інтеграції України, колишній перший заступник глави Секретаріату Президента);

міністр соціальної політики Людмила Денисова(фракція «Батьківщина»);

міністр юстиції Павло Петренко (народний депутат з фракції «Батьківщина»);

міністр культури Євген Нищук (заслужений артист України, ведучий Євромайдану);

міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремет (президент Київської школи економіки);

міністр аграрної політики Ігор Швайка (народний депутат із фракції «Свобода»)

міністр екології Андрій Мохника (народний депутат із фракції «Свобода»);

міністр освіти і науки України Сергій Квіт (президент Національного університету «Києво-Могилянська академія»);

міністр молоді та спорту Дмитро Булатов (активіст Автомайдану);

міністр палива та енергетики Юрій Продан (міністр палива та енергетики в уряді Юлії Тимошенко).