Депутат направив Міносвіти перелік освітян, які підтримували “ДНР”

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив громадський діяч Арсеній Пушкаренко.

“Ми направляємо лист пану Квіту із фактами і прізвищами для того, щоб він міг реалізувати власну ж ініціативу”, - сказав він і додав, що наразі більшість із цих осіб і далі займають свої робочі місця у закладах освіти.

Так, Павловський звертається до Квіта з вимогою негайно вжити заходів, передбачених чинним законодавством, щодо освітян, які співпрацювали з терористичною організацію “ДНР”, були посібниками терористів та сепаратистів, проповідували ідеї розколу територіальної цілісності та заперечували існування Української держави у містах Донецьк та Слов'янськ Донецької області.

До переліку із 16 освітян, які були учасниками та підтримували “ДНР”, входять, зокрема, проректор Донецького національного університету, депутат Донецької міськради від Партії регіонів, “міністр освіти ДНР” Тетяна Мармазова, доценти кафедри політології ДонНУ, “депутат ДНР” Кирило Черкашин, доцент ДонНУ, один з лідерів партії “Руський блок” Сергій Бунтовський, а також інші викладачі ДонНУ: Андрій Коновалов, Дмитро Посрєдніков, Дмитро Муза.

Також це викладач одного з ліцеїв Донецька Артем Ольхін, начальник міського відділу освіти Слов'янська Олександр Зубарєв, вчителі різних шкіл Слов'янська, які також є депутатами міськради від КПУ: В'ячеслав Загоруйко, Валентина Ларина; вчителі шкіл у Слов'янську Галина Бірченко, Ольга Фомінська тап Андрій Шалда.

Також це методисти навчально-методичного центру Слов'янська Лідія Мазанова, Людмила Савіна та Ірина Чернікова.

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Пушкаренко висловив сподівання, що вказані освітяни будуть, принаймні, звільнені.

Він також нагадав, що раніше ними було оприлюднено список із 15 осіб, які співпрацювали із “ДНР”, і зараз цей список знаходиться в СБУ, проводяться слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр освіти та науки України Сергій Квіт запевняв, що педагоги, які співпрацювали з терористичними організаціями “ДНР” та “ЛНР”, у сфері освіти більше не працюватимуть.

“Йдеться не тільки про директорів, а йдеться про тих, скажімо так, педагогів, які підтримували терористичну владу та організовували так звані референдуми, які залякували директорів шкіл”, - сказав міністр.