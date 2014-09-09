На Луганщині затримали "псевдоайдарівців", які грабували місцевих жителів

Затримані під виглядом бійців батальйону "Айдар" проводили обшуки і грабежі в будинках місцевих підприємців, повідомляє "Інформатор".

Як зазначається, зловмисники заволоділи мисливською рушницею і намагалися викрасти автомобіль.

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