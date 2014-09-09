На Луганщині затримали "псевдоайдарівців", які грабували місцевих жителів
14:02, 09 вересня 2014Суспільство
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7 вересня в селищі Петрівка Станично-Луганського району співробітники військової комендатури міста Щастя затримали чотирьох чоловіків.
Затримані видавали себе за бійців "Айдару" / УНІАН
Затримані під виглядом бійців батальйону "Айдар" проводили обшуки і грабежі в будинках місцевих підприємців, повідомляє "Інформатор".
Як зазначається, зловмисники заволоділи мисливською рушницею і намагалися викрасти автомобіль.
Читайте такожУ Луганську бойовики в формі українських військових обстрілюють житлові квартали - РНБОНаразі відбувається перевірка на причетність затриманих до інших злочинів в даному районі.
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