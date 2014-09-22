Терористи "ДНР" націоналізували всі медустанови і укладають трудові договори з лікарями

Про це кореспонденту УНІАН повідомили медичні працівники кількох лікарень в містах Донецька і Макіївки.

За їх словами, «міністерство охорони здоров'я «ДНР» ліквідувало обласне, всі міські та районні управління та відділи охорони здоров'я, працівників цих структур направили на місця в лікарні.

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Всіх лікарів в медустановах зобов'язали підписати трудові угоди з міністерством охорони здоров'я «ДНР», а ті, хто був не згоден, всіх звільнили, розповіли співрозмовники УНІАН.

Медпрацівники відзначили, що заробітну плату їм також обіцяли платити з бюджету «ДНР», але «тільки поки невідомо, в якій валюті виплати».