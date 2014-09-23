Затриманий голова райвідділу міліції за підозрою в пособництві терористам

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Валерія Романова.

Читайте такожСБУ затримала інформатора терористів, який збирав інформацію про розміщення українських військЗа його даними, керівник одного з райвідділів міліції в Донецькій області підозрюється у сприянні роззброєння одного з військових формувань України на території Донбасу на користь сепаратистів.

Романов зазначив, що 21 вересня міліціонера повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.110 і ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей", "участь в терористичній групі і сприяння її діяльності"). Максимальне покарання - позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення.

Того ж дня підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці. Досудове розслідування триває та перебуває на контролі керівництва прокуратури області.