У Миколаєві посадили в СІЗО терористів, які планували підірвати міст

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, рішення прийнято 15 вересня за клопотанням слідчого, узгодженим з прокуратурою області.

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Як повідомляє відомство, 13 вересня в 01.45 в районі залізничного моста, що проходить над річкою Інгул поблизу півострова «Аляуди», співробітники УСБУ в області затримали трьох осіб, які протягом доби вивчали час проходження поїздів через міст з метою подальшої підривної діяльності.

Під час огляду місця події, в схованках виявлено та вилучено 17 детонаторів, 14 пристроїв різних модифікацій для ініціювання вибухів, 3 міни, тротилова шашка, 2 бікфордових шнура, пластид, механізм вибухового пристрою, який ініціює вибух шляхом виклику з мобільного телефону, пістолет з глушником і 41 патрон до нього.

"Одним із затриманих виявився 36-річний громадянин РФ, двоє - місцеві жителі, 1977 та 1984 років народження", - повідомили в прокуратурі.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.2 ст.258, ч.1 ст.258-3 і ч.1 ст.263 КК України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб, сприяння в діяльності терористичної групи і участь в ній, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами).

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області.