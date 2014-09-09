СБУ затримала члена "ДНР" за підозрою в катуванні і розстрілі мирних жителів

Як повідомляє прес-служба СБУ, він особисто катував та розстрілював мирних жителів. "Встановлено, що 24-річний мешканець Дружківки разом зі своїм батьком у червні добровільно увійшли до складу "розстрільної групи №1 НКВД комендатури міста Дружківка". Ватажком банди був терорист на прізвисько Кісель", - йдеться в повідомленні.

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Місцеві мешканці називають імена щонайменше 5 громадян, яких нелюди стратили у лісосмузі селища Донський на околиці Дружківки. Свідки розповідають про особливу жорстокість, з якою "К" катував своїх земляків.

У рамках кримінального провадження за ст. 115, 121, 126, 127, 258-3 Кримінального кодексу ("убивство", "умисне тяжке тілесне ушкодження", "побої і мордування", "катування", "терористична діяльність") здійснюються невідкладні оперативно-слідчі дії.