Міліціонер, обвинувачений в сутенерстві, балотується до Верховної Ради - ЗМІ

Як повідомляють "НикВести", три роки тому на Блошка було відкрито кримінальну справу за статтею "Сутенерство", після чого він близько року провів у слідчому ізоляторі.

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Суддя випустив міліціонера з ізолятора та відправив справу на додаткове розслідування.

Справу Блошка продовжують розглядати в суді, зазначає видання.