Міліціонер, обвинувачений в сутенерстві, балотується до Верховної Ради - ЗМІ
00:06, 24 вересня 2014Суспільство
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Екс-начальник управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, УМВС України в Миколаївській області Ігор Блошко подав документи для реєстрації кандидатом в народні депутати України по 130-му мажоритарному округу в Миколаївській області.
Игорь Блошко / НикВести
Як повідомляють "НикВести", три роки тому на Блошка було відкрито кримінальну справу за статтею "Сутенерство", після чого він близько року провів у слідчому ізоляторі.
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Суддя випустив міліціонера з ізолятора та відправив справу на додаткове розслідування.
Справу Блошка продовжують розглядати в суді, зазначає видання.
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