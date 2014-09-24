Міліціонер, обвинувачений в сутенерстві, балотується до Верховної Ради - ЗМІ

00:06, 24 вересня 2014
Суспільство
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Екс-начальник управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, УМВС України в Миколаївській області Ігор Блошко подав документи для реєстрації кандидатом в народні депутати України по 130-му мажоритарному округу в Миколаївській області.

Игорь Блошко / НикВести

Як повідомляють "НикВести", три роки тому на Блошка було відкрито кримінальну справу за статтею "Сутенерство", після чого він близько року провів у слідчому ізоляторі.

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Суддя випустив міліціонера з ізолятора та відправив справу на додаткове розслідування.

Справу Блошка продовжують розглядати в суді, зазначає видання.

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