Бойовики виселяють керівництво луганського вишу з квартир та проводять "інвентаризацію"

Бойовики виселяють з квартир керівництво Луганського національного університету ім. Т.Шевченка та намагаються вивезти їхні особисті речі з помешкань.

Про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, повідомляє Українська правда.

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До того ж, бойовики вже провели "інвентаризацію" майна в квартирах педагогів, які не повернулися до Луганська до 22 вересня.

За словами Лисенка, більшість студентів і викладачів Донецького національного університету не можуть працювати і вчитися у окупованому бойовиками місті через свою принципову патріотичну позицію.