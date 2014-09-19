Проректор луганського вишу вже тиждень залишається у полоні бойовиків

Вже тиждень в полоні у бойовиків "Луганської народної республіки" перебуває проректор з навчальної роботи Луганського національного університету ім. Шевченка Дмитро Ужченко.

Про це УНІАН повідомив почесний президент університету Віталій Курило.

«Він не виходить на зв'язок з тієї миті, як його забрали озброєні люди. До нього вони теж нікого не пускають. Він перебуває в полоні у «ЛНР», - повідомив Курило.

Він також повідомив, що ще двох співробітників університету, яких також захопили бойовики, зараз відпустили.

«У цих людей забрали документи», - сказав Курило.

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Як повідомляв УНІАН, 12 вересня представник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що в Луганській області терористи викрадають педагогів, які не бажають співробітничати з «ЛНР». Зокрема, в Луганську бойовики захопили двох проректоров Луганського національного університету.

Також 16 вересня в Луганську озброєні люди захопили корпуси Луганського національного університету імені Т.Шевченка.

Разом з тим, за словами ректора університету Віталія Курила, університет евакуйований і налагоджує свою роботу в Старобільську, почалися вступні іспити на перший курс і старші курси.