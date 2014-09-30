На Донеччині через обстріли зруйновані понад 4,5 тисяч будинків

У Донецькій області в результаті бойових дій зруйновано 4,6 тис. житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у департаменті ЖКГ Донецької облдержадміністрації, підготовка житлово-комунального господарства регіону до роботи в осінньо-зимовий період ведеться в усіх містах і районах області. На сьогодні середній показник готовності становить 83%, зокрема теплове господарство - 91%, житлове - 85%, водопровідно-каналізаційне - 73%.

У 15 містах і районах області підготовка відстає від встановлених графіків через бойові дії на їх територіях.

Читайте такожТарута: опалювальний сезон у Донецьку почнеться вчасно

Основною проблемою, яка стримує підготовку об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до стабільної роботи в опалювальному сезоні 2014-2015 років, є значна кількість зруйнованих будинків, яких у регіоні 4584. Крім того, пошкоджено 42 котельні.

Серйозним стримуючим чинником у підготовці області до зими залишається і не повністю відновлена робота каналу «Сіверський Донець-Донбас». На сьогодні для його відновлення потрібно близько 190 млн. грн.

Читайте такожУ Донецьку бойовики обстріляли колектор газопроводу, залишивши без газу 172 квартири

Впливає на темпи підготовки до опалювального сезону і невчасне проведення платежів органами Державної казначейської служби України. Практично не здійснюються розрахунки за спожиті житлово-комунальні послуги з боку основного споживача - населення, що дуже негативно впливає на фінансове становище підприємств ЖКГ.

У профільному департаменті зазначили, що початок опалювального сезону буде встановлено по кожному місту і району окремо, при цьому, в основному, його планується почати 15 жовтня.