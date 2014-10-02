ДНК-експертизу тіл загиблих учасників АТО буде проводити МВС

Про це в ефірі Першого національного телеканалу сказала радник Президента України Ольга Богомолець, інформує прес-служба Глави держави.

"Певні труднощі (з упізнання тіл) виникали тому, що експертизи робили різні лабораторії. Сьогодні Адміністрацією Президента ухвалено рішення, що Міністерство охорони здоров'я відсторонене від проведення ДНК-експертизи. Ця робота повністю передана Міністерству внутрішніх справ", - зазначила Богомолець.

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За її словами, МВС має 17 сучасних лабораторій, які дозволяють провести ДНК-експертизу на належному рівні. Радник Президента наголосила, що нова система експертизи загиблих буде діяти вже наступного тижня.

"Родичам зниклих безвісти варто звернутися в районний відділ міліції. Органи внутрішніх справ з підстав відповідного кримінального провадження повинні надати людям направлення на безкоштовний аналіз для проведення ДНК-експертизи. ДНК будуть внесені в єдину базу даних", - пояснила вона.

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Богомолець повідомила, що на сьогодні 552 невпізнаних тіла загиблих вимагають проведення такої процедури.

"Вони будуть поховані після проведення експертизи. При кожному похованні є номер, який відповідає номеру в реєстрі ДНК, згідно з яким родичі можуть забрати тіло і перепоховати його", - сказала вона.