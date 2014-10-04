На Луганщині в українців відбирають паспорти
14:19, 04 жовтня 2014Суспільство
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У містах Ровеньки та Антрацит Луганської області бойовики здійснюють поквартирний обхід і вилучають у місцевих жителів паспорти громадянина України.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Також, за його словами, у місті Стаханові терористи запровадили комендантську годину, а її порушників залучатимуть до громадських робіт.
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