На Луганщині в українців відбирають паспорти

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Також, за його словами, у місті Стаханові терористи запровадили комендантську годину, а її порушників залучатимуть до громадських робіт.

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