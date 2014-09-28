У "ЛНР" почали видавати "паспорти" (фото)

У соцмережах користувачі виклали фотографію «тимчасового посвідчення особистості» ЛНР, власницею якого є мешканка Красного Луча Анастасія Антонова, 1997 року народження, пише "Інформатор".

Виданий «документ» 25 вересня краснолуцьким МВ МВС ЛНР і «дійсний до закінчення бойових дій на території ЛНР». Також повідомляється, що подібні посвідчення вже видавали Лутугиному.

Читайте такожЛуганчан уже агітують учити російські закони«То, що паспортний працює, вже не новина, але нещодавно дізналася таке: з паспортом ЛНР не можна виїхати за межі ЛНР, принаймні Росія не впустила людину, посилаючись на те, що це не документ. Мало того, у нас же в паспортному його попередили, що на території України такий паспорт краще не показувати «а то арештують», - пишуть у соцмережах.