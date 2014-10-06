В'язнів примушують працювати у небезпечних умовах за зарплату меншу від мінімальної - перевірка ГПУ

Так, до оплачуваних робіт залучено лише 21 тисячу осіб із 42 тисяч працездатних засуджених.

"Неналежне забезпечення роботою засуджених призводить до порушення їх прав на працю та отримання встановленого рівня мінімальної заробітної плати. Зокрема, середня заробітна плата одного засудженого загалом по державі становить 467 грн, що у 2,6 разу менше від встановленого мінімального рівня", - сказано в повідомленні.

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Зокрема, у Житомирській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Харківській, Одеській та інших областей виявлені факти залучення засуджених до праці по 8 годин на день та понад 48 годин на тиждень, чим порушуються вимоги ст. 119 Кримінально-виконавчого кодексу України та ч. 1 ст. 50 Кодексу законів про працю України. Крім того, засуджені часто працюють у вихідний суботній день понад 8 годин замість передбачених законодавством 5-ти.

Також встановлено, що заробітна плата їм вчасно не виплачується. Так, Долинський виправний центр №118 не виплатив заробітну плату засудженим на суму понад 200 тис. грн.

Також у випадку звільнення засуджених не вживаються заходи щодо їх працевлаштування за обраними ними місцями проживання, відповідні запити до регіональних центрів зайнятості не направляються.

Окрім того, встановлені порушення вимог ст. 8 Закону України "Про охорону праці", відповідно до яких роботодавець зобов’язаний видати працюючим на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці спеціальні одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту.

Також виявлено, що приміщення та споруди виправних установ не обладнано автоматичними установками пожежогасіння та пожежною сигналізацією.

За вищезазначені порушення до дисциплінарної відповідальності притягнуто 260 службових і посадових осіб установ виконання покарань та підприємств. Крім того, у ЄРДР зареєстровано 33 кримінальні провадження щодо посадових осіб ДПТС.

Раніше повідомлялося, що, за словами Омбудсмена Валерії Лутковської, у тюрмах на сході України зруйнована майже вся інфраструктура забезпечення життєдіяльності ув’язнених.