В Україну прийшло "бабине літо", на вихідні очікується +20 градусів

Температура повітря протягом дня досягне +14+20 градусів, на півдні до +22, а в західній частині до +24 градусів. Заморозки припиняться, вночі передбачається +5+12 градусів, на півдні та заході до +10+15 градусів.

У всіх областях буде панувати малохмарна суха погода.

У західній частині без опадів. Температура повітря вночі +4+13 тепла, вдень +15+24 градуси.

У північних областях буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, вдень +13+18, місцями до +20 градусів.

У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі +5+11 вдень +15+20 градусів.

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На сході України - без опадів. Температура повітря вночі +3+9, вдень +12+17 градусів.

У південній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +10+15, вдень +15+22 градуси.

У Києві у вихідні опадів не передбачається. Температура повітря вночі +6+ 9, вдень +15+18, у неділю місцями до +20 градусів.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 3-8 м/с.

Раніше повідомлялося, що опалювальний сезон у Києві розпочнеться у листопаді.