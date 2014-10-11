Бойовики внесли в розстрільний список більше тисячі студентів із Луганська

09:34, 11 жовтня 2014
Суспільство
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Першим у розстрільному списку терористів Луганська стоїть активіст організації "Народний фронт Луганщини" Григорій Пригеба

1000 студентов Луганска попали в расстрельные списки ЛНР - Веригина / facebook.com

Більше тисячі студентів з Луганська не можуть повернутися додому, адже терористи з Луганської народної республіки внесли їх в розстрільні списки.

Про це розповіла колишня в.о. губернатора Луганської області Ірина Веригіна в ефірі ток-шоу "Чорне дзеркало", повідомляють «Подробности».

"Студенти не можуть приїхати додому, на свою територію, тому що всі студенти, які стояли на Майдані, а їх більше тисячі - в розстрільних списках", - пояснює Веригіна.

Крім того, вона нагадала, що сама знаходиться на 2 місці в кандидатах на розстріл.

"Я друга. Через це вже 5 місяців не була вдома", - зізналася Веригіна.

Першим у розстрільному списку терористів Луганська стоїть активіст організації "Народний фронт Луганщини" Григорій Пригеба.

Нагадаємо, 16 вересня Петро Порошенко змінив Ірину Веригину, призначивши керівником Луганської обласної державної адміністрації генерала міліції Геннадія Москаля.

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