Німецька гуманітарка дозволить поселити 4 тис. біженців із зони АТО - Гройсман

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з міністром економічного співробітництва і розвитку ФРН Гердом Мюллером, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

«Гуманітарна допомога Німеччини дозволить нам для людей, які залишилися без даху над головою, побудувати 4 тис. місць тимчасового проживання у трьох містах: Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровську. Муніципалітети цих міст готові співпрацювати. Всі необхідні для будівництва землі вже виділено, вирішується питання інфраструктури. Перші будиночки вже починають будуватися», - повідомив Гройсман.

За його словами, ці будиночки залишатимуться під управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій і зможуть використовуватися у майбутньому для розгортання у місцях стихійних лих або інших надзвичайних ситуацій. Передбачається, що люди у будиночках житимуть не більше місяця – доти, доки відповідні служби не допоможуть їм знайти постійне житло і роботу.

Читайте такожГройсман: Влада готова відновити знищену бойовиками інфраструктуру

З Німеччини прибуло 745 тонн гуманітарного вантажу загальною вартістю 7 млн євро. До цього вантажу належать пересувні будиночки, кухні, пральні машини, матеріали для відновлення зруйнованих будівель, генератори, цистерни для води і дизельного пального, обігрівальні прилади, а також ковдри, одяг, ліжка, медичні матеріали, предмети гігієни тощо.

Ще майже на 3 млн євро, виділених Німеччиною, будуть придбані інші товари в Україні.