У Харкові розвантажили перші 10 вантажівок гуманітарної допомоги з Німеччини

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, який координував процес розвантаження машин.

«Сьогодні представники товариства Червоного Хреста в Україні разом з співробітниками ДСНС України прийняли гуманітарну допомогу для подальшого розподілення між внутрішньо переміщеними особами», – зазначив Бочковський.

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7 жовтня 112 вантажівок з німецькою гуманітарною допомогою перетнули українсько-польський кордон.

Наприкінці серпня Анґела Меркель під час зустрічі з Петром Порошенком повідомила про намір Німеччини надати Україні гуманітарну допомогу для переселенців з Донбасу.

Протягом жовтня до України прибуде понад 110 вантажівок з гуманітарною допомогою (зимовий одяг, побутова техніка) та з технічним обладнанням для побудови трьох транзитних пунктів із збірних будинків для короткострокового проживання у них людей, які тимчасово виїжджають з районів проведення АТО.

За даними ООН, в Україні налічується 350 тисяч вимушених переселенців з Донбасу.